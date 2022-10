Horgau

Horgaus Herzstücke hängen nun am Hackschnitzelheizwerk

Plus Pfarrer Reinfried Rimmel segnet das neue Hackschnitzelheizwerk in Horgau. Trotz einer deutlichen Preissteigerung der Rohstoffe lohnt sich die Anlage immer noch.

Ein lang gehegter Wunsch ist nun für die Gemeinde Horgau in Erfüllung gegangen: Das Hackschnitzelheizwerk wurde am Sonntag eingeweiht. Seit September ist das Kraftwerk in Betrieb, den ersten Probelauf gab es bereits im Juli. Nun steht die Anlage unter kirchlichem Schutz. "Ich bin das Licht der Welt", zitierte Pfarrer Reinfried Rimmel einen uralten Satz aus der Bibel. "Was wären wir also ohne Licht oder ohne Energie?" Und mit einem Augenzwinkern erklärte er, er habe bisher nur selten von dem profitiert, was er gesegnet habe. Jetzt seien jedoch die Herzstücke des Ortes an das Hackschnitzelheizwerk angeschlossen, darunter das Pfarrheim, die Schule, die Rothtalhalle, der Bauhof und die Freiwillige Feuerwehr.

