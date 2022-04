Hund fällt in Horgau Mädchen an

Zwei Zwölfjährige gehen in Horgau mit einem Hund spazieren. Plötzlich springt ein anderer Hund über einen Gartenzaun und schnappt nach einem der Mädchen.

Ein Hund ist offenbar auf eine Zwölfjährige losgegangen. Wie die Polizei mitteilt, ist das Mädchen nach dem Angriff in Horgau leicht verletzt. Laut Polizeibericht gingen am Donnerstag gegen 17.30 zwei Zwölfjährige mit ihrem Hund in der Hauptstraße Gassi. Als sie an einem Grundstück vorbeigingen, sprang ein anderer Hund über den Zaun und versuchte, nach einem der Mädchen zu schnappen. Die Zwölfjährige konnte zwar zurückweichen, verletzt sich aber durch das Hochspringen am rechten Arm, teilt die Polizei mit. (kinp)