Im Westen von Horgau wäre Platz für drei Windräder

Plus Einer Studie zufolge bietet der Nordwesten von Horgau, nahe der Autobahn, günstige Bedingungen für Windräder. Der Gemeinderat hat sich jetzt damit beschäftigt.

Wie es mit der Windenergie in der Gemeinde Horgau steht, zeigte eine Studie. Kristina Willkomm vom Ingenieurbüro Sing hat sie jetzt im Gemeinderat vorgestellt. Dabei ging es darum, zu prüfen, welche Flächen in Horgau grundsätzlich für Windenergie ökologisch vertretbar und wirtschaftlich machbar sein könnten. Es kristallisierte sich heraus, dass die westliche Prüffläche wegen ihrer Höhenlage und Autobahnnähe sowie der Zufahrtsmöglichkeit sehr gut geeignet wäre.