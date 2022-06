Johann Kohler beim Stadelfest in Auerbach ausgezeichnet

Seit 50 Jahren ist Johann Kohler Mitglied der CSU. Dafür wird er jetzt geehrt.

Gut besucht war das CSU-Stadelfest vor Kurzem in Auerbach. Gäste wie der Horgauer Bürgermeister Thomas Hafner und die Ehrenkreisvorsitzende der Frauen-Union Mathilde Wehrle waren dabei, als der Ortsvorsitzender Ulrich Mayr ein langjähriges Mitglied ehrte. Johann Kohler wurde für 50 Jahre Mitgliedschaft in der CSU ausgezeichnet. In seiner Laudatio erinnerte Mayr an das kommunale Wirken des Jubilares. So gehörte Kohler 24 Jahre dem Gemeinderat an, bekleidete über zwei Jahrzehnte das Amt des Vorsitzenden und ist auch heute noch in vielen Gremien, Vereinen und Organisationen aktiv. (koh)