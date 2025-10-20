Kaffeekränzchen des Bürgervereins an der Wendelinskapelle

Der Einladung des Bürgervereins zu einem gemeinsamen Treffen an der Wendelinskapelle zwischen Horgau und Bieselbach waren rund 80 Bürgerinnen und Bürger aus dem Rothtal gefolgt. Die Sonne zeigte sich pünktlich zum Start – perfekte Bedingungen für einen gemütlichen Nachmittag. Bei Kaffee, selbstgebackenem Kuchen und vielen guten Gesprächen genossen die Gäste die gemeinsame Zeit in herbstlicher Atmosphäre. Die Wendelinskapelle, die 1986 aus Dankbarkeit und zur Erinnerung an die Wiedererlangung der Selbstständigkeit Horgaus erbaut wurde, bot den passenden Rahmen. Neben dem Vorstand nahmen auch viele Kandidatinnen und Kandidaten der Liste für die Kommunalwahl im März 2026 teil, darunter auch Bürgermeisterkandidat Matthias Mahler. Der Bürgerverein freute sich über die rege Teilnahme und die positive Resonanz. (AZ)

