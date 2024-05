Horgau

Kam es auf dem Fußballfeld in Auerbach zu einem Würge-Angriff?

Nach einem Fußballspiel am Sonntag in Auerbach ermittelt die Polizei. Es liegt eine Anzeige wegen Körpverletzung vor.

Plus Nach dem Spiel des SV Biburg gegen den SpVGg Auerbach-Streitheim ermittelt die Polizei. Was war passiert? Die Beteiligten schildern den Vorfall unterschiedlich.

Von Wilhelmine Glaßer

Ein Fußballer des SV Biburg soll einen Gegenspieler des SpVGg Auerbach angegriffen haben. Das teilt die Polizei mit. Demnach ging ein 27-jähriger Augsburger vom SV Biburg beim Spiel am Sonntag auf einen 31-jährigen Gegenspieler los. Der Angreifer soll mit seinem Stollenschuh gegen die linke Wade des Gegners getreten und ihn für fünf Sekunden lang gewürgt haben. So schildert die Polizei den Vorfall. Sie beruft sich in einer Pressemitteilung auf Zeugenaussagen. Auf Nachfrage unsrer Redaktion schildern die Beteiligten den Vorfall sehr unterschiedlich. Was war passiert?

Schiedsrichter will kein Würgen gesehen haben

Ludwig Furnier, Vorsitzender des SpVGg Auerbach-Streitheim, will keine Gewalt auf dem Platz gesehen haben. Seine Augen seien auf den Ball gerichtet gewesen. Dieser sei "30, 40 Meter" von dem Vorfall entfernt gewesen, berichtet Furnier. Auch der Schiedsrichter habe die Situation nicht gesehen, sagt Furnier. Deshalb habe es auch keine Rote Karte und keinen Spielabbruch gegeben. Nach kurzer Zeit ging das Spiel weiter – auch mit den betroffenen Spielern. Erst nach dem Spiel habe der Betroffene erzählt, dass der Gegner ihn angegriffen habe, berichtet Furnier. Demnach könnten einige seiner Spieler bezeugen, dass der Gegner auf ihn losgegangen sei und ihn gewürgt habe. Im Anschluss daran sei der betroffene Spieler zur Polizei gegangen und habe Anzeige erstattet. Der Vereinsvorsitzende teilt mit, dass der Betroffene bereits zum Spiel "Druckstellen am Hals" gehabt habe. Der Hals sei auch "ein bisschen verkratzt" gewesen. Zur Spielweise seines Vereins sagt Furnier: "Wir wollen Fairplay."

