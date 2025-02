Kasse aus Hofladen in Horgau gestohlen

Die Kasse in einem Hofladen in Horgau ist gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, wurde sie in der Zeit zwischen Dienstagabend, 19 Uhr, und Mittwoch, 10.30 Uhr, gestohlen. Die Geldkassette, ein umgebauter Briefkasten, wurde laut Polizei von der Wand gerissen und geklaut. Die Beamten ermitteln nun wegen schweren Diebstahls. Sie suchen Hinweise. Diese werden bei der Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegengenommen. (kinp)

