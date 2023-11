Horgau

18:00 Uhr

Keine Pässe oder Steuerbeschlüsse - Horgau ist nach Cyberattacke lahmgelegt

Plus Wer einen Reisepass oder Ausweis benötigt, steht momentan vor einem Problem. Grund dafür ist eine Störung der Datenverarbeitung. Nicht nur Horgau ist betroffen.

Von Philipp Kinne, Rebekka Jakob

Die Gemeinde Horgau ist zum Opfer einer Cyberattacke geworden. Das bedeutet: Unbekannte haben auf digitalem Weg die Datenverarbeitung der Gemeinde angegriffen. Das hat weitreichende Auswirkungen auf die Arbeit im Rathaus. Wer einen Reisepass oder neuen Ausweis braucht, steht nun vor einem Problem. Auch Steuerbeschlüsse kann die Gemeinde momentan nicht mehr erlassen. "Der Angriff führt zu großer Einschränkung im täglichen Betrieb", sagt Thomas Gewitsch, Geschäftsführer der Gemeinde Horgau. Auch etliche Kommunen im Landkreis Neu-Ulm sind betroffen. Wie konnte das passieren?

Cyberangriffe häufen sich bundesweit

Die Cyberattacke war auch Roggenburgs (Kreis Neu-Ulm) Bürgermeister Mathias Stölzle aufgefallen, der zugleich Verbandsvorsitzender des Zweckverbands gemeindliche Datenverarbeitung im Landkreis Neu-Ulm ist. "Ein Mitarbeiter des Zweckverbands hat die Meldung aufs Handy bekommen, dass die Server nicht mehr laufen", schildert Stölzle das, was sich am Dienstagabend abgespielt hat. So etwas sei schon einmal passiert – die Ursache für das automatische Herunterfahren war damals der Ausfall der Klimaanlage. Vor Ort hatte sich aber schnell gezeigt, dass ein Angriff das Rechenzentrum lahmgelegt hatte, und zwar "mit hoher Professionalität", wie der Verbandsvorsitzende betont. Denn die Sicherheitssysteme des Zweckverbands sind eigentlich auf dem allerhöchsten Stand, werden derzeit in einem Audit zertifiziert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

