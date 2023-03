Krafttraining im Takt der Musik: Was Breakletics besonders macht

Plus Für unsere Serie "Fit wie ein Turnschuh" sind wir dieses Mal beim Breakletics. Die Sportart kombiniert Krafttraining, Breakdance - und Musik.

Bevor es losgeht, darf eines nicht fehlen. Julia Messner stellt eine große Musikbox auf den Boden und drückt auf Play. "Wir machen das natürlich mit Musik, sonst macht es keinen Spaß", sagt sie und lacht, während die ersten Hip-Hop-Bässe aus der Box dröhnen. Der Kurs, den Messner leitet, nennt sich "HIT the Beat by Breakletics". Das ist eine Mischung aus Kraft- und Ausdauertraining und Breakdance. Das klingt erst mal sehr anstrengend - und das ist es auch.