Traktor überholt: Zusammenstoß beim Horgauer Weiler Lindgraben

Beim Weiler Lindgraben hat sich ein Unfall ereignet. Ein Auto und ein Traktor sind zusammen gestoßen. Doch Airbags verhinderten Schlimmeres.

Beim Weiler Lindgraben (Gemeinde Horgau) hat sich am Mittwochvormittag ein Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 61-jährige Autofahrerin gegen 10.30 Uhr einen Traktor, der von einem 19-Jährigen gelenkt wurde, überholen. Doch genau in dem Moment bog der junge Mann nach links in einen Feldweg ab. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, der so heftig war, dass die Airbags im Auto der 61-Jährigen auslösten.

Autofahrerin erleidet Prellungen am Arm

Die Frau erlitt bei dem Unfall leichte Prellungen am Arm. Ihre Beifahrerin kam vorsorglich zur Beobachtung ins Krankenhaus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der Fahrer des Traktors den Blinker gesetzt, was die 61-Jährige vermutlich nicht wahrgenommen hat, so die Polizei. Die Polizei betont aber zugleich, dass der 19-Jährige als Linksabbieger die sogenannte doppelte Rückschaupflicht gehabt hätte. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. (kar)