Lyriker Erich Pfefferlen hat auch im Ausland große Erfolge

Der Horgauer Lyriker Erich Pfefferlen hat für seine Werke schon vielfach Auszeichnungen erhalten. Nun kommt eine weitere hinzu. Aber das ist noch nicht alles.

Er ist in wichtigen Lyrik-Jurys vertreten und hat schon eine Reihe von Bänden mit Gedichten und Kurzgeschichten veröffentlicht oder eigene Texte zu Anthologien beigesteuert: Kürzlich erhielt der Horgauer Lyriker Erich Pfefferlen die Nachricht, dass er Preisträger beim Brandenburger Lyrikwettbewerb 2022 wurde. Aber es gibt weitere Neuigkeiten.

Aus etwa 3000 Einsendungen hat die Jury des Lyrikwettbewerbs ihn und neun weitere Preisträger ermittelt. Erich Pfefferlen ist außerdem der Herausgeber des in der Edition Maya (Bingen und Berlin) erschienenen neuen Buches „Ortswechsel: Vom Kommen und Gehen“. In der Anthologie erscheinen vom Herausgeber ausgewählte Beiträge von Autorinnen und Autoren aus verschiedenen Bundesländern, aber auch den deutschsprachigen Nachbarländern Österreich und Schweiz; zudem von unterschiedlichsten Alterskohorten, sie reichen von der Kriegsgeneration bis zu den Nullerjahren. Das spiegelt sich auch in den Texten – egal ob in Gedichten, fiktionalen Texten oder Erlebnisberichten – formal, sprachlich und inhaltlich. Facettenreich werden dabei äußere und innere, geistig-seelische, „Ortswechsel“ sichtbar und laden zum Nachdenken ein.

Kontakte von Horgau nach Osteuropa und Spanien

Intensive literarische Kontakte verbinden Erich Pfefferlen auch mit Kollegen in osteuropäischen Ländern. Zum Nachdenken über zwischenmenschliche Beziehungen, Politik und Gesellschaft regen beispielsweise Erich Pfefferlens Gedichte an in seinem neuen Gedichtband „Rückblick“, der im Dezember 2022 zweisprachig (Kirgisisch/Deutsch) in Kirgisien erschienen ist, ins Kirgisische übersetzt von Heinrich (Gennady) Dick und Altynai Temirova. Und trotz des Ukraine-Kriegs ist Erich Pfefferlens eigener zweisprachiger Gedichtband auf Ukrainisch und Deutsch dennoch in Kiew erschienen. Nun wurde Pfefferlen mit der Masaoka-Sika-Medaille der Ukraine "für die Entwicklung der poetischen Miniatur" ausgezeichnet. Der Verband der slawischen Schriftsteller in der Ukraine zeichnete den Horgauer Schriftsteller und Lyriker "für seine Arbeit und großen Erfolge in der Literatur" mit einerm Diplom aus.

Mitautor ist Pfefferlen zudem in der von Jürgen Polinske im Klak Verlag 2023 in Berlin herausgegebenen zweisprachigen (Spanisch/Deutsch) Lyrik-Anthologie „Ich will alles von der Welt. Quiero todo del mundo“, anlässlich der XXV. Cita de la Poesia 2022 in Berlin. "Diese Anthologie ist in Büchereien, aber auch Buchhandlungen in ganz Südamerika erhältlich", freut sich der Lyriker.

Erich Pfefferlen war zu den „Tage der Poesie in Sachsen“ im September 2022 nach Leipzig eingeladen worden, sollte dort nicht nur Kostproben seiner Liebeslyrik zu Gehör bringen, sondern auch zum Tagungsthema „Schullesung“ referieren. Sein Beitrag ist, wie derjenige der anderen Tagungsreferenten, nun auch in der Publikation „Die Schullesung: Ihre Bedeutung und Wirkung“ abgedruckt, die in der edition kunst@dichtung in Leipzig erschienen und im Buchhandel überall erhältlich ist.

Lesen Sie dazu auch