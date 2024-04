Mehrfamilienhaus in Bieselbach kann doch noch gebaut werden

Zuerst hatten die Stellplätze den Horgauer Gemeinderat beschäftigt. Nun bekommt das Haus auch eine andere Form.

Nach mehrmaligen Anlauf ist der Bauantrag zur Errichtung eines Mehrfamilienhauses mit sechs Wohneinheiten in Bieselbach nun bewilligt. Der Gemeinderat Horgau hatte mit einer Gegenstimme den neuen Plan befürwortet. Wie vom Kreisbaumeister vorgeschlagen, wird das Haus nun etwas schmaler, dafür aber länger. Dadurch bekommt es ein steileres Dach. Der Anbau ist mit Holz verkleidet. Somit sehe das Mehrfamilienhaus jetzt gefälliger aus, fand Bürgermeister Thomas Hafner.

Für Anja Dördelmann (Bündnis Umwelt) ist das Mehrfamilienhaus für den Ortsteil Bieselbach dennoch zu massiv. „Es spiegelt nicht wider, was die Umgebung hergibt. Auch der ganze Platz ist damit zugebaut“, sagte sie, räumte jedoch ein, dass sie grundsätzlich nicht gegen eine Wohnbebauung sei. Allerdings beruft sich Dördelmann auf das Baurecht, dass ein geplantes Gebäude vom Baustil, der Größe und der Anordnung auf dem Grundstück zur Straße in das Umfeld passen muss.

Einhaltung der Stellplätze

Hafner betonte, dass alle Vorschriften eingehalten werden würden, auch wenn die Nachbarn nicht unterschrieben haben. Günther Sasse (Bündnis Umwelt) sagte: „Wenn es baurechtlich in Ordnung ist, tu ich mir schwer, nein zu sagen.“ Alexander Kohler (CSU) führte aus, dass der Gemeinderat zustimmen würde, wenn die Stellplatz-Regelung eingehalten werde. So war es in den vergangenen Sitzungen in Aussicht gestellt worden. Kohler fände es schwierig, wenn der Gemeinderat den Bauantrag nun erneut abgelehnt hätte.

