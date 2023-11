Mit mehr als 2,4 Promille hinterm Steuer

Ein 53-Jähriger ist am Freitag auf dem Weg nach Horgau von der Polizei gestoppt worden, weil er Schlangenlinien fuhr.

Mit 2,42 Promille ist ein 53-jähriger Autofahrer am Freitag gegen 17.30 Uhr von der Polizei gestoppt worden. Er war den Beamten aufgefallen, weil er auf der Staatsstraße 2025 in Richtung Horgau mit etwa 20 bis 35 Kilometern pro Stunde unterwegs war und Schlangenlinien fuhr. Wie die Polizei berichtet, wurde der Mann in seinem Wagen angehalten und einem Atemalkoholtest unterzogen. Er soll auch eingeräumt haben, Alkohol getrunken zu haben. Eine Blutentnahme wurde veranlasst. (AZ)