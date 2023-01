Mitarbeiter einer Bank in Horgau kann Betrug verhindern

Dass sie ihre Überweisungen nicht online abwickelt, wurde zum Glück einer Seniorin aus Horgau. Ein Bankmitarbeiter kann einen Betrug in letzter Sekunde verhindern.

Onlinebanking bietet viele Vorteile. In diesem Fall war das anders: Weil eine 74-Jährige ihre Überweisungen eben nicht über das Internet abwickelt, konnte ein Mitarbeiter einer Bank in Horgau in letzter Sekunde einen Betrug verhindern. Wie die Polizei mitteilt, meldete sich ein Unbekannter bei der Seniorin. Sie habe eine Chatnachricht erhalten, in welcher der Betrüger sich als Sohn der 74-Jährigen ausgab, berichtet die Polizei.

Betrüger gibt sich im Chat als "Sohn" aus

Darin stand, dass sein Handy in die Toilette gefallen sei und er mit seinem neuen Handy momentan keine Bankgeschäfte abwickeln könne. Deshalb bat der Unbekannte die Seniorin, für ihn dringend Geld zu überweisen. Laut Polizei ging es um den Betrag von 4980 Euro. Der Betrüger gab an, dass er das Geld schnell wieder zurücküberweisen würde. Mit dieser oder ähnlich fiesen Maschen gelingt es Betrügern immer wieder, ihre Opfer um viel Geld zu bringen. Doch die Seniorin aus Horgau hatte Glück. Als sie persönlich in der Filiale ihrer Bank erschien, wurde ein Mitarbeiter misstrauisch. Die Sache sei aufgeflogen und der Dame kein Schaden entstanden, berichtet die Polizei. Von dem Betrüger fehlt allerdings jede Spur.

Mehr als 100.000 Euro Schaden bei anderem Betrugsfall

Weniger Glück hatten vier Männer aus Zusmarshausen, Diedorf und Aystetten, die in der vergangenen Woche Anzeige wegen Anlagebetrugs bei der Zusmarshauser Polizei erstatteten. Bei ihnen haben Betrüger insgesamt mehr als 100.000 Euro ergaunert. Alle vier hatten laut Polizei ihr Geld über einen unbekannten Finanzagenten in Kryptowährungen, angeblich bei Binance, angelegt. Das investierte Geld ist spurlos verschwunden. Erst kurz vor Heiligabend hat ein 68-Jähriger aus Dinkelscherben ebenfalls viel Geld verloren. Der Senior erhielt einen Anruf, bei dem ihm mitgeteilt wurde, dass er bei einem Gewinnspiel gewonnen habe. Gutgläubig überwies der Mann mehrfach Geld, um an den Gewinn zu kommen. Doch daraus wurde nichts. Der Schaden in diesem Fall: Etwa 20.000 Euro.

Die Polizei gibt Tipps, um sich vor Betrügern zu schützen

Die Polizei gibt Tipps, damit es erst gar nicht so weit kommt. So sollte man sich immer vergewissern, mit wem man es zu tun hat: ob an der Haustüre, am Telefon oder im Internet. Bei einem unbekannten Anrufer sollte der Kontakt sofort abgebrochen werden. Auf Geldforderungen am Telefon, rät die Polizei, sollte niemals eingegangen werden. Wer den Verdacht hat, einen Kontakt zu einem Betrüger gehabt zu haben, sollte umgehend die Polizei kontaktieren. Weitere nützliche Tipps hat die Polizei im Internet unter www.polizei-beratung.de zusammengefasst.