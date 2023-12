Musikalische Glanzlichter beim Weihnachtskonzert in Horgau

Der Musikverein Rothtal Horgau stimmte auf die Weihnachtszeit ein. Ein besonderes Highlight beim Weihnachtskonzert in diesem Jahr: die neue Bläserklasse.

Auf das Weihnachtskonzert des Musikvereins Rothtal Horgau waren heuer schon alle gespannt gewesen. Denn eine Gruppe junger Nachwuchsmusikanten, die in einigen Jahren das große Orchester verstärken können, sollten dort ihr Können präsentieren. Elf Schülerinnen und Schüler, dirigiert von Wolfgang Dippold, ließen von „Jingle Bells“ über „Schneeflöckchen, Weißröckchen“ bis hin zur Zugabe „Wir sagen Euch an...“ Weihnachtliches erklingen. Der Musikverein hatte zu Beginn dieses Schuljahres eine Bläserklasse mit der Sing- und Musikschule Zusmarshausen und der Grundschule ins Leben gerufen, die unter aufmunterndem Beifall der Zuschauer in der gut gefüllten Rothtalhalle auftrat.

Ungewöhnliche Harmonien und abrupte Taktwechsel

Eröffnet hatte das Konzert das große Orchester, ebenfalls unter Leitung von Wolfgang Dippold. Los ging es mit zwei Stücken des zeitgenössischen Kompositionen Kurt Gäble. Darauf folgte ein Potpourri aus Filmmusik um den Zauberlehrling Harry Potter. Teils ungewöhnliche Harmonien und abrupte Taktwechsel forderten die Musikanten. Anhaltender Beifall zeigte aber, dass auch solche Klänge in der Rothtalhalle gerne willkommen sind. Etwas größer dürfte der Wiedererkennungswert mancher Lieder aus „Disney Fantasy“ gewesen sein, mit Klassikern wie „König der Löwen“, „In 80 Tagen um die Welt“ oder „Wer hat Angst vor dem bösen Wolf“ - ganz anders der nächste Programmpunkt mit Musik aus dem Musicalfilm „The greatest Showman“. Der Film kam 2107 in die Kinos und erhielt Auszeichnungen, unter anderem für seine Musik.

So mancher im Publikum wippte mit

Bei „Elton John in Concert“, den Hits der britischen Pop-Legende, wippte so mancher im Publikum mit. Beinahe zum Mitsingen geeignet waren „Queen Greatest Hits“, vor allem die Stücke „We will rock you“ oder „We are the Champions“. Zum Abschluss bot das große Orchester weihnachtliche Klänge, mit der Adventsfantasie „Mentis“, dargeboten von einem Quintett, bei dem sich Komponist Thiemo Kraas auf die beiden Klassiker „Macht hoch die Tür“ und „Maria durch ein Dornwald ging“ stützte. „Merry Christmas Everyone“ laute der Titel eines angloamerikanischen Weihnachtsliedes, welches die Musikanten anschließend als vierstimmiger Chor vortrugen. Sie wurden wie seit Jahren vom Publikum freudig mit Beifall bedacht.

Günther Dippold macht seit 55 Jahren Musik

Eine besondere Ehrungen gab es beim Konzert für Günther Dippold, der seit 55 Jahren als Musiker, zwischenzeitlich auch als Dirigent, für „seine Rothtalern“ musiziert. Eine Ehrung für 30 Jahre erhielt Silvia Klein, eine weitere für 25 Jahre ging an Peter Dippold, Edith Hartmann, Petra Steinle, Angelika Unger und Simone Zott. Auf zehn Jahre brachte es Nadja Weishaupt. Die Bläserprüfung D1 bestanden Mia Hartmann und Antonia Schäffler, die D2-Prüfung Regina Steppich und die D3-Prüfung Maximilian Holland.