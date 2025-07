Musikschulserenade begeistert das Publikum

In Horgau fand die alljährliche Serenade der Sing- und Musikschule Zusmarshausen-Horgau statt. Da just zu Beginn Regen angesagt war, wurde die Veranstaltung vom Martinsplatz in den Pfarrsaal verlegt und in Windeseile wieder neu aufgebaut, um pünktlich zu starten. Angesichts der vielen Besucher platzte der hierfür viel zu kleine Saal aus allen Nähten, was aber der guten Stimmung keinen Abbruch tat. Die ehemalige Leiterin der Sing- und Musikschule Franziska Lichtenstern und der neue Musikschulleiter Günther Schaumberger lauschten unter den Zuhörern gemeinsam gespannt den musikalischen Darbietungen der von ihren Lehrkräften begleiteten Musikschülerinnen und Musikschülern, denen das Lampenfieber kaum anzumerken war.

Michael Lopac, einer der beiden Leiter der Musikschulbands, führte locker und unterhaltsam durch das vielfältige und kontrastreiche Programm der jährlich stattfindenden Musikschulveranstaltung. Die zahlreichen Zuhörer und Zuhörerinnen konnten sich hierbei von der breiten Palette des Unterrichtsangebotes überzeugen. Es gab laute und leise Beiträge aus verschiedenen Fachbereichen, von den Bläserklassen bis hin zu besinnlichen Klängen der Querflötenmusik des „Menuett Telemann“. Melodisch sehr abwechslungsreich, mal swingend, mal rockig waren die präsentierten Klavierstücke „Diabelli“ und „Ketchup Rock“ und spritzig und frech die Akkordeonstücke von Hansi Zeller. Das Gitarrenensemble spielte den Folksong „The water is wide“, das Percussionensemble „Guantanamera“ und das Trompetenensemble spielte mit dem Shanty „Ick heff mol en Hamburger Veermaster seen“ ein altbekanntes plattdeutsches Seemannslied. Peppig und rhythmisch zeigten sich Bass und Schlagzeug der Jazzband mit „Cantaloupe Island“ von Herbie Hancock. Beide Rockbands wetteiferten miteinander bei den Zuhörern. Die Rockband „Whatever works“ mit ihrer talentierten Rocksängerin mit emotionalen Songs von Nickelback (Musiklehrer Manfred Blaas) und die Rockband des Musikschullehrers Michael Lopac mit dem Soulstück „Sitting on the dock oft he bay“.

