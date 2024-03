Horgau

Neue Pläne zur Unterbringung von Geflüchteten in Horgau

Auf dem Gelände des ehemaligen Waldcafés sollen nun offenbar doch keine Geflüchteten untergebracht werden. Stattdessen rückt ein Gebäude in der Nähe in den Fokus.

Von Philipp Kinne

Eigentlich sollten auf dem Gelände des ehemaligen Waldcafés Wohnungen entstehen. Doch der Investor will aktuell offenbar nicht mit der Bebauung beginnen. Stattdessen hatte er dem Landratsamt vorgeschlagen, auf dem Gelände Container aufzustellen. Darin sollten vorübergehend Geflüchtete untergebracht werden. Im Horgauer Gemeinderat stieß der Vorschlag auf Skepsis. Und auch im Landratsamt hat man offenbar eine andere Idee.

Wo in Horgau Geflüchtete untergebracht werden könnten

Konkret hatte der Investor angeboten, auf dem Gelände bis zu 75 Menschen vorübergehend in Containern unterzubringen. Dabei leben in dem kleinen Weiler um den alten Horgauer Bahnhof gerade einmal rund 85 Menschen, erklärte Bürgermeister Hafner. Er sprach deshalb von einem "ungünstigen Verhältnis." Bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats hieß es nun: Entgegen der ursprünglichen Pläne wolle der Investor die Anzahl von 75 Geflüchteten am Bahnhof 3 reduzieren. Das Landratsamt hingegen hatte Bürgermeister Thomas Hafner mitgeteilt, dass am Bahnhof Nummer 7 ein anderes Gebäude angemietet werden soll, wo bis zu 15 Menschen untergebracht werden könnten.

