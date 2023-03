Horgau

06:00 Uhr

Neue Wohnungen geplant: Am alten Horgauer Bahnhof tut sich was

Plus Lange schien die Baustelle am ehemaligen Waldcafé stillzustehen, nun geht es offenbar voran. Auch auf dem Gelände des alten Casino-Clubs soll bald Neues entstehen.

Von Philipp Kinne Artikel anhören Shape

Schon lange steht das ehemalige Waldcafé am alten Horgauer Bahnhof leer. Eine Zeit lang sah es danach aus, dass dort Montagearbeiter untergebracht werden. Dann änderten sich die Pläne wieder. Mittlerweile ist klar, dass ein Investor das Gebäude abreißen und neuen Wohnraum schaffen will. Begonnen wurde damit schon vor Monaten. Doch seither ist wenig geschehen. Nun tut sich was auf der Baustelle.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen