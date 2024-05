Neue Wohnungen in Bieselbach könnten an Stellplatzsatzung scheitern

Plus Der Horgauer Gemeinderat stellt sich gegen die aktuellen Pläne zum Umbau eines landwirtschaftlichen Anwesens in Bieselbach. Das hat seine Gründe.

Im Horgauer Ortsteil Bieselbach soll ein ehemaliges landwirtschaftliches Anwesen umgebaut werden. Hier sollen drei Wohnungen entstehen. Die Außenfassade des Gebäudes muss teilweise energetisch ertüchtigt werden. Damit hatte sich der Gemeinderat in der Vergangenheit bereits beschäftigt. Wegen der Schaffung neuen Wohnraums hatte das Gremium keine Bedenken, erinnerte Bürgermeister Thomas Hafner. Kritisch gesehen wurden allerdings die fehlenden Stellplätze.

Laut Berechnung sind sechs Stellplätze erforderlich, vier sind allerdings nur nachgewiesen. Das gemeindliche Einvernehmen wurde deshalb damals nicht erteilt. Das Landratsamt hingegen war der Meinung, wenn zusätzlicher Wohnraum zum vorhandenen Bestandsbau geschaffen wird, dann würden die bereits vorhandenen Stellplätze als anrechenbar gezählt werden und dürften für den Mehrbedarf ein zweites Mal angerechnet werden. Hafner zweifelte daran, dass dieses Urteil auf das gemeindliche Vorhaben anwendbar ist. Das könne er nicht nachvollziehen. Dieses Urteil weiche auch von der Stellplatzsatzung ab.