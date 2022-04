Neues Hackschnitzelkraftwerk in Horgau soll im Sommer fertig werden

Plus Horgau möchte sich klimafreundlicher aufstellen und plant eine Hackschnitzelanlage. Bislang sind aber noch einige Fragen offen. Das ist der aktuelle Stand.

Wann geht das neue Hackschnitzelkraftwerk in Horgau in Betrieb? Darüber sollten die Bürgerinnen und Bürger bei einer Veranstaltung informiert werden. Doch bislang kam es nicht dazu. Nun berichtete Horgaus Bürgermeister zum aktuellen Stand des Projekts.