Opferstock-Aufbruch ist gescheitert

Einen Opferstock aufbrechen wollten Unbekannte in Horgau. Doch das misslang. Nun sucht die Polizei die Täter.

Im Zeitraum von Donnerstag, 6 Uhr, bis Freitag, 17 Uhr, versuchten unbekannte Täter den Opferstock in der Kirche St. Martin in Horgau aufzuhebeln. Der Aufbruch misslang. Allerdings entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 50 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Zusmarshausen in Verbindung zu setzen. (AZ)