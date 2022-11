Polizei stoppt betrunkene Autofahrerin in Horgau

Mit rund 1,6 Promille sitzt eine Frau in Horgau hinterm Steuer. Wegen ihrer unsicheren Fahrweise fällt sie der Polizei schnell auf.

Eine betrunkene Autofahrerin zog die Polizei am Dienstag gegen 13 Uhr in Horgau aus dem Verkehr. Die 53-Jährige hatte rund 1,6 Promille Alkohol im Blut, berichten die Beamten. Sie war einer zivilen Streife der Polizei schon in Biburg wegen ihrer unsicheren Fahrweise aufgefallen. Der Eindruck der Beamten bestätigte sich bei der Kontrolle in Horgau. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt. (kinp)