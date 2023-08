Polizei zieht alkoholisierte Autofahrerin aus dem Verkehr

Trunkenheit im Verkehr: Am Freitag, 4. August, meldete ein 30-jähriger Autofahrer gegen 18.15 Uhr einen vor ihm in Schlangenlinien fahrenden Skoda. Dieser fuhr von Horgauergreut kommend in Richtung Horgau. Nach Angaben der Polizei nutzte der Wagen die komplette Fahrbahnbreite und touchierte kurz vor Auerbach einen entgegenkommenden Traktor. Die 74-jährige Skoda-Fahrerin konnte anschließend in Auerbach durch deine Streife der Polizeiinspektion Zusmarshausen angehalten und kontrolliert werden. Dabei wurden bei der Frau starker Alkoholgeruch sowie ein unsicherer Gang festgestellt. Die Durchführung eines Atemalkoholtests vor Ort war nicht möglich. Die 74-Jährige wurde daher anschließend zur Blutentnahme auf die Dienststelle gebracht. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. (lig)