Programmänderung in der Bücherei

Im Rahmen der Woche der Büchereien im Landkreis Augsburg sollte am Mittwoch, 23. Oktober, Professor Lichtwarck-Aschoff in der Horgauer Gemeindebücherei lesen. Inzwischen hat er mit seinem neuesten Buch den zweiten Platz beim Schwäbischen Literaturpreis gewonnen, wie das Bücherei-Team mitteilt. Nachdem die Lesung der Preisträger genau auf diesen Termin fällt, wird die Veranstaltung in Horgau nun auf Samstag, 16. November, verschoben. Um 19.30 Uhr wird der Autor aus seinem Text „Sodann wird Gernot L. auf Augenhöhe verbracht“ lesen. Der Eintritt ist frei. (AZ)

Katja Röderer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis