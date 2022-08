Horgau

Rasen nicht gemäht? Schreiben der Gemeinde Horgau sorgt für Aufregung

Plus Ein Horgauer wird von der Gemeinde aufgefordert, seinen Rasen zu mähen. Vor lauter Aufregung stürzt seine Mutter. Der Bürgermeister bittet um Entschuldigung.

Von Philipp Kinne

Eine unschöne Überraschung landete im Briefkasten eines Mehrfamilienhauses in Horgau. Die Gemeinde forderte die Anwohner in einem Schreiben auf, ihren Rasen zeitnah zu mähen. Nachbarn hätten sich bereits beschwert, heißt es in dem Brief an einen 42-jährigen Mann aus Horgau. Dessen Mutter ist so schockiert, dass sie sich vor lauter Aufregung verletzt habe, behauptet der Mann. Wenig später stellt sich heraus: Das Schreiben ging offenbar an eine falsche Adresse.

