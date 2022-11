Horgau

12:00 Uhr

Rekord bei der Teilnahme: Horgau ist so sportlich wie noch nie

Jung und Alt erwarben heuer das Sportabzeichen in Horgau. Hinten: (von links) Michael Wagner, Gabi Moser, Ulf Gnauer, Engelbert Kohler. Vorne: Ben Huber, Maya Huber.

Bei der Sportabzeichenabnahme in Horgau gibt es einen neuen Rekord. So viele Teilnehmer wie diesmal gab es in der Gemeinde noch nie.

Einen neuen Teilnehmerrekord konnten die beiden Sportabzeichenprüfer Engelbert Kohler und Michael Wagner von der SpVgg Auerbach/Streitheim, in der diesjährigen Saison verzeichnen. 87 Personen zwischen sechs und 84 Jahren fanden sich auf der Sportanlage Rothtal ein, trainierten und legten die Prüfung für das Deutsche Sportabzeichen in Gold, Silber und Bronze ab. Viele Familien machen das Sportabzeichen in Horgau Erfreulich war dieses Jahr, dass ganze Familien sich beteiligten. So traten von der Familie Wenzl aus Dinkelscherben fünf Personen und von den Familien Huber und Strehler aus Horgau je vier Familienmitglieder erfolgreich an. Jüngste Teilnehmer waren Ben und Maya Huber mit sechs beziehungsweise sieben Jahren und ältester Teilnehmer Ulf Gnauer (Stadtbergen) mit 84 Jahren, während die 78-jährige Gabi Moser aus Augsburg ihre sechsundfünfzigste Sportabzeichenteilnahme feiern konnte. Das goldene Abzeichen zu erwerben war auch für 40 Leichtathleten und Trainer Roland Stiastny der SpVgg Auerbach/Streitheim kein Problem, wie auch für den ehemaligen FCA-Spieler Alwin Fink, der ebenfalls Gold entgegennehmen konnte. Ein Jubiläum konnte auch Prüfer Engelbert Kohler feiern, er leitet schon seit 30 Jahren die Sportabzeichenaktion und absolvierte inzwischen auch das 30. Sportabzeichen. (koh)

