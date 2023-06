Horgau

11:26 Uhr

Unfall: Rennradler will in Horgau abbiegendes Auto überholen

Eine 36-Jährige will mit dem Auto auf der Hauptstraße in Horgau nach links in eine Hofeinfahrt abbiegen. Gleichzeitig setzt ein Rennradler zum Überholen an.

Einen Rennradfahrer hat eine Autofahrerin am Montag in der Hauptstraße in Horgau übersehen. Die Frau wollte gegen 12.15 Uhr nach links in eine Hofeinfahrt abbiegen. Gleichzeitig aber setzte der 61-Jährige laut Polizei zum Überholen an. Beim Zusammenstoß stürzte der Mann und zog sich Abschürfungen und Prellungen zu. An seinem Rennrad brach die Vordergabel. Am Auto der 36-Jährigen riss der Außenspiegel ab und der linke Kotflügel bekam eine Delle. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 2000 Euro geschätzt. (thia)

