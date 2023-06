Rennradlerin stürzt bei Horgau und bricht sich den Ellenbogen

Eine Rennradlerin will am Bahnhof Horgau absteigen und kommt nicht rechtzeitig mit dem Fuß aus dem Klickverschluss an den Pedalen. Mitsamt ihres Rades kippt sie um.

Schwer verletzt hat sich eine Rennradlerin am Donnerstag in Horgau. Die 42-Jährige war gegen 18.10 Uhr auf dem Weldenradweg in Richtung Adelsried unterwegs.

Auf Höhe des Parkplatzes am Bahnhof Horgau wollte sie laut Polizei abfahren und hielt am abgesenkten Bordstein an, um abzusteigen. Dabei kam sie allerdings nicht rechtzeitig aus dem Klickverschluss heraus, der die Schuhe mit den Pedalen fixiert. Mitsamt ihrem Rad fiel die 42-Jährige um. Bei dem Sturz brach sie sich den linken Ellenbogen und kugelte sich die Schulter aus. Sie wurde mit dem Rettungswagen in die Universitätsklinik nach Augsburg eingeliefert. (thia)