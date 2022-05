Rollerfahrer geht in Horgau einer Motorradstreife ins Netz

Ein 17-Jähriger fährt am Dienstag etwas zu "zügig" durch ein Wohngebiet in Horgau. Dies bemerkt ein Polizist, der mit seinem Motorrad gerade auf Streife ist.

Eine Motorradstreife der Verkehrspolizei hat am Dienstag in Horgau gegen 16.30 Uhr ein "zügig" durch das Wohngebiet in der Hauptstraße/Schwedenweg fahrendes Kleinkraftrad bemerkt und verfolgt.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte der Polizist fest, dass der 17-jährige Fahrer für das Krad keine Fahrerlaubnis besitzt. Er konnte lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung vorweisen, hätte für das Fahrzeug aber die Fahrerlaubnis der Klasse AM benötigt. Er wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt. (thia)