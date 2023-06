Schwertransport bleibt in Horgau an einer Ampel hängen

Mehr als 4,50 Meter hoch ist ein beladener Schwertransport, der in Horgau über die Kreuzung der Staatsstraße und der Kreisstraße fahren will. Dabei wird die Linksabbieger-Ampel komplett zerstört.

Für diese Höhe war die Ampel in Horgau offenbar nicht ausgelegt worden: Ein mehr als 4,50 Meter hoher Schwertransport ist am Montag kurz nach 13 Uhr an der Anlage bei der Kreuzung der Staatsstraße und der Kreisstraße hängengeblieben.

Aufgrund der Höhe der Ladung streifte der Lkw die am Auslieger der Lichtzeichenanlage hängende Linksabbieger-Ampel und zerstörte diese laut Polizei komplett. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 4000 Euro geschätzt. (thia)