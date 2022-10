Serie von Autoaufbrüchen geht in Horgau weiter

In Horgau schlägt in der Nacht erneut ein Autoknacker zu. Die Polizei vermutet, dass es sich um den gleichen Täter wie in Biburg handelt.

Erneut haben Autoknacker zugeschlagen. Nachdem bereits in Biburg in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an vier Fahrzeugen die Scheibe eingeschlagen wurde, hat vermutlich derselbe Täter nun in der Nacht auf Donnerstag in Horgau zugeschlagen.

Auch hier trieb der Täter in der Nacht sein Unwesen. Die Polizei geht von einem Zeitraum zwischen 22.30 und 6 Uhr aus. Die Vorgehensweise war identisch: Der Täter zerschlug an einem im Sonnenweg geparkten VW Golf die Scheibe an der Fahrertüre und entwendete aus dem Auto eine Damenhandtasche. Diese wurde dann laut Polizei am Donnerstagvormittag an der Bushaltestelle in der Nähe des Kindergartens Horgauergreut aufgefunden. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Der vermutlich selbe Täter durchsuchte in derselben Nacht einen unversperrt im Hafnerweg abgestellten Mercedes V-Klasse. Dabei wurden aus dem Fahrzeug eine Geldbörse und ein Fernglas entwendet. Der Diebstahlschaden beläuft sich hier auf rund 240 Euro.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass der Täter, der für die Fahrzeugaufbrüche in Horgau verantwortlich ist, auch die Fahrzeuge in Biburg aufgebrochen hat. Die Polizei vermutet, dass es sich bei dem Täter um eine jüngere, männliche, schlanke Person handelt. In diesem Zusammenhang warnt die Inspektion in Zusmarshausen, Wertgegenstände beim Verlassen des Autos zurückzulassen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegengenommen. (thia)