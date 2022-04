Horgau

Die Fischzucht in Bieselbach setzt auf Regionalität und Qualität

Frischen Fisch gibt es in der Fischzucht von Carsten Lange in Bieselbach.

Plus Forelle, Saibling und Lachsforelle stehen hoch im Kurs im Augsburger Land. Carsten Lange betreibt eine Fischzucht in Bieselbach. Er weiß, worauf es bei den Fischen ankommt.

Von Steffi Brand

Forelle, Saibling und Lachsforelle heißen die drei Fische, die im Augsburger Land besonders gern gegessen werden. Vor allem Karfreitag werden sich wieder viele Hobbyköche und Hobbyköchinnen an die Zubereitung der Fische wagen. Carsten Lange von der Rothtal-Forellenzucht und Räucherei weiß genau, dass manch einer um Karpfen eher einen Bogen macht. Wegen der Gräten, erklärt der Fischwirtschaftsmeister. Zudem sei der Karpfen in den Monaten mit „R“ einfach viel leckerer, was auch bedeutet: Der Karpfen ist nichts für die Sommer- und Grillsaison.

