Spaßmacher Michl Müller kommt nach Horgau

Er ist einer der Top-Stars der fränkischen Fastnacht und bewegt sich mit seinem Programm zwischen Kabarett und Comedy. Am Sonntag kommt Michl Müller nach Horgau.

Michl Müller ist bekannt aus den Fernsehsendungen wie „Fastnacht in Franken“ oder „Drei. Zwo. Eins. Michl Müller“. Nun kommt er mit seinem neuen Programm in die Rothtalhalle nach Horgau.

Die Veranstalter versprechen einen mitreißenden, authentischen Abend des fränkischen Gesamtkunstwerks, der sich wieder zwischen Kabarett und Comedy bewegt. Von den kleinen Alltagsgeschichten bis hin zur großen Politik, mal als Spaßmacher, mal als Kabarettist, macht Müller vor keinem Thema halt. Und wenn der selbsternannte „Dreggsagg“ (Fränkisch für „Schelm“) aus der Rhön, dann auch noch seine schrägen Lieder anstimmt, steigt die Stimmung.

Michl Müller kommt am Sonntag nach Horgau

Müller stammt aus Garitz, einem Ortsteil von Bad Kissingen. Nach der Schule machte er eine Ausbildung zum Werkzeugmechaniker, arbeitete in Schweinfurt beim Kugellagerhersteller SKF. Heute kann er seinen Lebensunterhalt längst mit der Kunst bestreiten, ist von der reinen Faschingsgröße zum Kabarettisten geworden, der das ganze Jahr die Hallen füllt. Das Erste gab ihm mit „Drei. Zwo. Eins. Michl Müller“ eine eigene Show.

Zu sehen ist er nun am Sonntag, 18. Juni, in der Rothtalhalle in Horgau. Einlass ist um 18 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf über Eventim. (AZ)

