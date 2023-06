"Spezi-Mini" in der Nähe des Horgauer Rathauses angefahren

Ein Unbekannter fährt in Horgau einen "Spezi-Mini" an und sucht das Weite.

Vergangenen Donnerstag wurde im Zeitraum zwischen 9.25 Uhr und 12.30 Uhr am Martinsplatz 8 in Horgau der schwarze Mini mit Aufschrift „Spezi Energy“ eines 44-jährigen Mannes angefahren. Dieser hatte sein Fahrzeug gegenüber der Zufahrt zur Gemeindeverwaltung geparkt. Das Auto wurde im Bereich der Fahrertüre beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei in Zusmarshausen schätzt den Sachschaden auf 2000 Euro und sucht Zeugen. (AZ)