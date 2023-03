Theatergruppe bringt englische Schauerkomödie in Horgau auf die Bühne

Die Laienschauspieler der Theatergruppe des Bürgervereins führt ihr neues Stück in der Horgauer Rothtalhalle auf. Noch gibt es Karten.

Lange hat es gedauert, bis das „Geheimnis von Soufinster Abbey“ tatsächlich in der Rothtalhalle zur Aufführung kam. Bereits 2019 wurde das Stück ausgesucht und einstudiert. Dann, acht Tage vor dem geplanten Start, kam wegen Corona im März 2020 die Absage. Auch 2021 und 2022 war keine Vorstellung möglich. Erst jetzt, am vergangenen Wochenende, waren nun die Kinder- und Seniorenvorstellung und die Premiere.

Darum geht es im aktuellen Stück der Theatergruppe in Horgau

Was dort geboten wird? Das „Geheimnis von Soufinster Abbey“ ist eine englische Schauerkomödie von Dominik Wittmann. Sir Gregory glaubt nicht an Gespenster. Er glaubt an Lug und Trug, aber nicht an Gespenster. Bis er eines Abends feststellen muss, dass an einer alten schaurigen Familienlegende doch mehr dran ist, als er für möglich gehalten hätte. Kurze Zeit später muss er zudem erkennen, dass nun alles bedroht ist, was er sich in den letzten Jahren durch sein bisheriges Credo aufgebaut hat. Zum Handeln bleiben ihm nur wenige Stunden bis Mitternacht. Und so schmiedet er einen teuflischen Plan. Zu dumm nur, dass sich ausgerechnet an diesem Abend zwei Wanderer in den dunklen Wäldern rund um die Soufinster Abbey, dem herrschaftlichen Sitz des Sir Gregory, verirren.

Die Laienschauspieler der Theatergruppe des Bürgervereins boten eine hervorragende Vorstellung unter der Regie von Martin Uhr. Die Kulisse und die Gestaltung der Bühne passten ausgezeichnet zu dem gebotenen kurzweiligen Stück.

Weitere Termine beim Theater in Horgau

Es folgen am Freitag, 24. und am Samstag, 25. März, jeweils um 20 Uhr, noch zwei weitere Vorstellungen. Karten gibt es an der Abendkasse oder im Vorverkauf bei Günter Sasse unter der Telefonnummer 0172/8349581. (AZ)