Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in zwei Firmen in der Von-Holzapfel-Straße in Horgau ein. Dabei entwendeten sie in einer Firma einen Satz Reifen. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 50 Euro. (diba)

