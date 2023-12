Unbekannte wollen in Horgau in Autos einbrechen

In Horgau schlichen in der Nacht auf Donnerstag zwei Personen umher, die schauten, ob Autos unverschlossen waren.

Am Donnerstag meldete sich ein Anwohner des Haldenhangs in Horgau bei der Polizei und teilte mit, dass dort zwei verdächtige Personen herumlaufen. Sie hätten auch Fahrräder bei sich. Er konnte nachts beobachten, wie sie versuchten, unversperrte Autos zu öffnen. Als sie sich entdeckt fühlten, flüchteten sie. Der Vorfall ereignete sich um kurz vor 3 Uhr in der Nacht. Eines der Fahrräder, mit denen die Personen unterwegs waren, stellte die Polizei in Nähe des Anwesens sicher. (AZ)

