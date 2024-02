Unbekannter beschmiert Auto in Horgau

Ein in einer Tiefgarage in Horgau geparkter BMW ist von einem Unbekannten beschmiert worden. Die Polizei ermittelt.

Wie die Polizei berichtet, ist ein in einer Tiefgarage in Horgau geparkter BMW von einem Unbekannten beschmiert worden. Das Auto stand in den vergangenen Tagen in einer Tiefgarage in der Straße Lebenswiese. Beschmiert wurde der Wagen mit den Worten "Winter Patina". Wie hoch der Schaden ist, ist laut Polizei noch unklar. (kinp)