Unbekannter klaut zehn Flaschen Whiskey in einem Laden in Horgau

Ein dreister Dieb hat am Donnerstag in Horgau zugeschlagen. Er besuchte gleich zwei Mal ein Lebensmittelgeschäft, ohne die Ware zu bezahlen.

Zehn Flaschen Whiskey soll ein Unbekannter am Donnerstag in einem Lebensmittelmarkt in der Augsburger Straße in Horgau geklaut haben. Wie die Polizei berichtet, ging der Mann gegen 19.15 Uhr in den Laden, nahm vier Flaschen Whiskey an sich und verließ den Laden wieder, ohne zu bezahlen. Nur wenige Minuten später kam er erneut in den Markt und nahm sechs Flaschen Whiskey mit, ohne zu bezahlen. Der Diebstahlsschaden wird auf 140 Euro geschätzt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben könnten, werden gebeten, sich bei der Polizei in Zusmarshausen zu melden (08291/1890-0).