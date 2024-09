Ein Auto-Anhänger wurde am Donnerstagvormittag in der Straße Wiegenfeld in Auerbach von einem bislang unbekannten Täter gestohlen. Die Tat ereignete sich laut Polizei zwischen 5 und 9 Uhr. Die Polizei Zusmarshausen nimmt Hinweise von Zeuginnen und Zeugen telefonisch unter 08291 18100 entgegen. (diba)