Unbekannter will Autotür auf Parkplatz aufbrechen

Die Polizei Zusmarshausen sucht Zeugen für einen versuchten Aufbruch eines Autos: Am Montag in der Zeit zwischen 11.30 und 12.00 Uhr parkte ein 59-Jähriger seinen VW Golf auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Horgau in der Augsburger Straße. Als er nach dem Einkauf zu seinem Wagen zurückkam, stellte er fest, dass versucht worden war, die Beifahrertüre aufzubrechen. Dem Täter gelang es nicht, die Türe zu öffnen. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise auf den unbekannten Täter erbittet die Polizei Zusmarshausen unter Telefon 08291/18900. Ein anderer Vorfall hat sich am gleichen Tag auf einem Supermarkt-Parkplatz in Adelsried ereignet: Ein 19-Jähriger parkte in der Zeit zwischen 11 und 11.30 Uhr seinen schwarzen Audi S 3 auf Parkplatz bei dem Geschäft Im Moos 2. Nach seinem Einkauf musste der junge Mann einen Streifschaden auf der linken Seite seines Autos feststellen. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne sich um die Schadensregulierung Auch hier erbittet die Polizei Zusmarshausen um Hinweise. (kar)

