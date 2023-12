Unfall mit hohem Sachschaden bei Horgau

Bei Horgau kommt es am Dienstagmittag zu einem Unfall zwischen einem Audi und einem Tesla. Die Polizei berichtet von hohem Sachschaden.

Zu einem Unfall kam es am Dienstagmittag auf der Kreisstraße A5 bei Horgau. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 50-Jähriger mit seinem Audi A4 von Agawang her kommend nach links in die Schlossstraße abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen entgegenkommenden Tesla Model S. Die beiden Fahrzeugen stießen zusammen.

Die Polizei berichtet nun von rund 22.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand. (kinp)