Unfallflucht am alten Horgauer Bahnhof

Nach einer Unfallflucht am Horgauer Bahnhof ermittelt die Polizei. Ein VW-Bus ist von einem Unbekannten angefahren worden.

Am Alten Horgauer Bahnhof kam es laut Polizei zu einem Fall von Unfallflucht. Demnach war ein 20-Jähriger am Donnerstag gegen 19 Uhr mit seinem VW-Bus dort in einer Linkskurve unterwegs. Ihm entgegen kam ein weißes Fahrzeug, vermutlich ein VW-Caddy. Dieser Wagen streifte den des 20-Jährigen. Dabei sei ein Sachschaden am Außenspiegel entstanden, berichtet die Polizei. (kinp)