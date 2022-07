Horgau

vor 48 Min.

Volle Rothtalhalle in Horgau: Märchen-Musical strahlt Freude aus

Plus Rund 100 Helfer wirken an dem Musical in Horgau mit. In der voll besetzten Rothtalhalle wird die bewegende Geschichte eines Geschäftsmanns erzählt.

Von Michaela Krämer

Das Leben bedeutet weit mehr als Arbeit und Geld. Diese Erkenntnis steht am Ende des modernen Märchen-Musicals "Freude", das in der Rothtalhalle in Horgau unter der Regie der Sing- und Musikschule Zusmarshausen-Horgau aufgeführt wurde.

