Waldcafé abgerissen – wie sich das Areal um den alten Bahnhof verändert

Ausflugsziel, Gaststätte, Asylunterkunft - das alte Waldcafé in Horgau hat eine lange Geschichte. Nun wird es abgerissen. Was jetzt auf dem Gelände entsteht.

Zwischen einer Menge Bauschutt, zerbrochenen Tellern und alten Fliesen liegt ein vergilbter Zeitungsfetzen. Darauf zu finden ist eine Annonce. Ein "Möbellackierer" sucht nach einer Arbeit. Auf einer Todesanzeige steht ein Datum: Dezember 1928. Vielleicht haben Bauarbeiter die Zeitung zurückgelassen, die erst jetzt wieder ans Licht kommt. Denn das ehemalige Waldcafé am alten Bahnhof in Horgau wird abgerissen. Das Gebäude mit langer Geschichte soll für neue Wohnungen weichen. Damit teilt sich das Waldcafé ein gemeinsames Schicksal mit dem ehemaligen Casino-Club nebenan. Rund um den alten Bahnhof in Horgau tut sich was.

Ein altes Stück Zeitung liegt zwischen Bauschutt im ehemaligen Waldcafé in Horgau. Gebaut wurde es vor 1930, teilt die Gemeinde mit. Foto: Andreas Lode

Casino-Club, Bahnhofsgebäude, Waldcafé - alles Geschichte

Dabei hatte das Gelände lange Zeit kein besonders gutes Image. Das Gelände beschäftigte die Gemeinde immer wieder. Besonders ansehnlich war es lange nicht. Die Zeit, in der dort etliche Besucher mit der Weldenbahn anreisten, lag Jahrzehnte zurück. Das ehemalige Bahnhofsgebäude war heruntergekommen, das Waldcafé stand zu großen lange Teilen leer und auch im einst landkreisweit bekannten Casino-Club gab es längst keine legendären Partys mehr. Das Waldcafé wurde zuletzt zur Unterbringung von Geflüchteten genutzt. Zeitweise wurde auch darüber diskutiert, ob aus dem geschichtsträchtigen Haus eine Unterkunft für polnische Arbeiter werden sollte. Letztlich ist es aber an einen Investor verkauft worden, der auf dem Grundstück neue Wohnungen bauen möchte. Und auch auf den umliegenden Grundstücken gibt es große Veränderungen.

Aus der ehemaligen Bahnstrecke ist längst ein asphaltierter Radweg geworden - und aus dem heruntergekommenen Bahnhof ein Biergarten. Der wurde vor gut drei Jahren aufwendig saniert und umgebaut. Ein Ehepaar hat das Gelände gekauft und zum "Bahnhöfle Horgau" gemacht. Es ist ein modernes Lokal mit Biergarten und Möglichkeit zur Übernachtung geworden. Wer danach noch Lust auf eine Runde Minigolf hat, wechselt die Straßenseite und kann loslegen. Ein paar Meter weiter können Kinder Ponyreiten. Das Gelände eignet sich also noch immer für einen Ausflug.

Am alten Horgauer Bahnhof entstehen neue Wohnungen

Für weitere Aufwertung soll auch eine andere Baustelle sorgen. Dort, wo es in den 1980er-Jahren Cola-Weizen für 2,50 Mark gab, entstehen neue Eigentumswohnungen. Gefeiert wurde auch im ehemaligen Casino-Club längst nicht mehr. Nun entstehen elf Wohneinheiten mit je 140 Quadratmeter Wohnfläche. Die Preise für eine der laut Bauträger energieeffizienten Wohnungen mit fünf Zimmern beginnen bei 609.000 Euro, heißt es auf der Webseite des Bauträgers Werner Wohnbau. Und auch aus dem Waldcafé soll neuer Wohnraum werden. Die Gemeinde genehmigte schon vor einiger Zeit neue Ein- und Mehrfamilienhäuser auf dem Grundstück. Geplant sind neun Eigentumswohnungen und ein Doppelhaus.

Eines der letzten Bilder aus dem ehemaligen Waldcafé. Momentan laufen die Abrissarbeiten. Foto: Andreas Lode

Damit die entstehen können, wird das ehemalige Waldcafé noch etwa zwei Wochen lang abgerissen, erzählt Bauunternehmer Florian Steiner. Sein Team wird etwa 1200 Tonnen Bauschutt entsorgen. Steiner geht davon aus, dass etwa 20 Baucontainer nötig sein werden. Ein anderer Teil der Masse wird mit Lastwagen weggeschafft. "Bei so einem alten Haus ist aufwendig, die Baumaterialien richtig zu trennen", sagt Steiner auf der Baustelle. Wenn sein Team mit dem Abbruch fertig ist, kann mit dem Bau der neuen Wohnungen begonnen werden.

Gebaut wurde das ehemalige Waldcafé laut einer Mitarbeiterin der Gemeinde Horgau im Zeitraum zwischen den Jahren 1903 und 1930. Das geht aus urkundlichen Erwähnungen im Archiv der Gemeinde hervor. Im Jahr 2010 veröffentlichte der Gesamtverein für den Landkreis Augsburg e.V einen Sonderband, in der das Waldcafé erwähnt wird. Der Sonderband beschäftigt sich mit der Horgauer "Blechschmiede" - einem Außenlager des Konzentrationslagers Dachau, das 1945 im Wald nahe der Gemeinde Horgau existierte. Zwangsarbeiter mussten dort an der Produktion des Flugzeugtyp Messerschmitt Me 262 arbeiten. Der damalige Wirt des Waldcafés nahe des Horgauer Bahnhofs, berichtet von etwa 200 Kriegsgefangenen, die in einer Baracke lebten, welche im Garten des Waldcafé stand, heißt es im Sonderband zur "Blechschmiede".

