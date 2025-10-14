Was sich beim Bau vom neuen Horgauer Rathaus tut

Der Bau des neuen Rathauses in Horgau macht Fortschritte. „Wir sind sowohl im Zeit- wie auch im Kostenplan“, sagte Bürgermeister Thomas Hafner. Eine Begehung der Baustelle sei momentan aus Sicherheitsgründen nicht möglich. Das könne erst im Winter stattfinden, wenn die Arbeiten ruhen. Der Dachstuhl wird im November errichtet und das Dach gedeckt werden. Auch die Fenster sollen noch dieses Jahr eingebaut werden. Die Außendämmung wird heuer aufgrund der Außentemperaturen nicht mehr machbar sein. Finanziell gibt es gute Neuigkeiten.

Denn der Bau ist noch im Kostenrahmen. Bisher wurden rund eine Million Euro bezahlt. Der Bürgermeister geht davon aus, dass bis Weihnachten schon ein gutes Rathaus sichtbar sein werde. Der Einzug ins neue Rathaus soll nach den Sommerferien 2026 stattfinden, so sei auch der Zeitplan getaktet, erklärte Hafner auf Nachfrage. Es gibt jedoch immer wieder kleine Verzögerungen, wenn beispielsweise durch Regen die Arbeiten nicht ausgeführt werden können.

Horgau: Verzögerungen bei der Kanalentlastung Horgauergreut

Bei der Wiederherstellung der Greuter Straße nach Erneuerung der Kanalisation und der Wasserleitung gibt es Verzögerungen. Im Frühjahr sollte die Straße nach den Kanal- und Wasserleitungsarbeiten provisorisch wieder geschlossen werden. Von Seiten der Gemeinde ist diese Verzögerung jedoch kein Nachteil. „Wenn der Kanal wie auch die Wasserleitung gebaut werden, bleibt von der Straße wie auch vom Gehweg nicht mehr viel übrig. Daher war die Überlegung, die Straße gleich vernünftig auszubauen“, sagte Bürgermeister Thomas Hafner. Auch die Gehwegsituation sei noch zu klären. Von der Staatsstraße auf der Seite der Bushaltestelle soll einseitig ein 1,50 Meter breiter Fuß- und Radweg in Richtung Norden weitergeführt werden. Auf der gegenüberliegenden Seite soll ein 30 Zentimeter (bisher 50 Zentimeter) breiter Sicherheitsstreifen angelegt werden. Auch Parkbuchten sind vorgesehen. Ob man im Zuge dieser Maßnahmen auch noch die Straßenbeleuchtung erneuern könne, fragte Martin Trautwein (SPD) nach. Das lässt Thomas Hafner prüfen.

Die Baufirma könnte dieses Jahr lediglich noch den Kanal erneuern und die Straße nur provisorisch wieder verschließen. Mehr sei dieses Jahr nicht mehr machbar, so der Bürgermeister. Daher sei es sinnvoll, diese Maßnahmen im Frühjahr komplett durchzuziehen.