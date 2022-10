Wie der Weg zu mehr Arztpraxen in Horgau klappen soll

Plus Scheinbar geht es nur um einen bürokratischen Akt, wenn es nun ein Gewerbegebiet bei Edeka gibt. Doch für die Gemeinde steckt ein Plan dahinter.

Gewerbegebiet oder Mischgebiet? Das war die Frage für das Areal rund um den Edeka-Markt in Horgau. Nun steht fest: Die Fläche rund um den Edeka-Markt soll als Gewerbegebiet und nicht als Mischgebiet ausgewiesen werden. Darauf einigte sich der Gemeinderat. Zur Erinnerung: Der Eigentümer möchte auf dem Grundstück noch einen Getränkemarkt errichten.