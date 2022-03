Zeugin hilft, Unfallflucht bei Horgau aufzuklären

Ein weißer Kleinwagen touchiert bei Horgau einen entgegenkommenden BMW. Wenig später entdeckt eine Zeugin das flüchtige Auto an einer Tankstelle.

Eine aufmerksame Zeugin hat dabei geholfen, die Unfallflucht vom Donnerstag bei Horgau aufzuklären. Ein weißer Kleinwagen hatte nach einem Überholmanöver nicht mehr rechtzeitig einscheren können und wäre um Haaresbreite frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen. Glücklicherweise kam es nur zu einer Streifkollision. Das flüchtige Fahrzeug entdeckte die Zeugin wenig später an einer Tankstelle.

Unfallauto erkannt: Zeugin löst Unfallflucht bei Horgau auf

Die Frau hatte den Unfall beobachtet, konnte zu diesem Zeitpunkt aber kein Kennzeichen mehr ablesen. Durch Zufall erkannte die Zeugin den besagten weißen Kleinwagen gegen 13.10 Uhr an der Tankstelle in Zusmarshausen. Da das Fahrzeug einen geklebten Außenspiegel hatte, sprach sie die Fahrerin an. Diese sagte, dass der Schaden in der Früh passiert sei. Daraufhin notierte die Zeugin das Kennzeichen und meldete es der Polizei. Die Unfallflucht dürfte damit geklärt sein. (thia)