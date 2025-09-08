Zwei neue Bücherei-Assistentinnen in Horgau

Petra Aurnhammer und Heidi Ischwang unterstützen ab sofort die Arbeit in der Bücherei Horgau. An sie überreichte Diözesan-Bibliothekar Peter Hart vom Michaelsbund Urkunden für ihre Teilnahme an einer Fortbildung zur Kirchlichen Bücherei-Assistentin. Im Laufe eines Jahres hatten sich die beiden in Präsenz und zu Hause mit verschiedenen Themen und der Bücherei-Arbeit intensiv beschäftigt und den Kurs mit Bravour gemeistert. Das Büchereiteam um Renate Hoch-Ohnesorg gratulierte. (AZ)

