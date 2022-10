Zwei Verletzte nach riskantem Überholmanöver bei Horgau

Ein Autofahrer wollte in einer unübersichtlichen Linkskurve zwischen Auerbach und Streitheim überholen. Dabei kam ihm aber ein Auto entgegen.

Gefährliches Überholmanöver führt zu Verkehrsunfall mit Personenschaden: Am Freitagmorgen gegen 7 Uhr befuhr ein 20-Jähriger mit seinem Auto die Kreisstraße A33 von Auerbach in Richtung Streitheim. Dort setzte er nach Angaben der Polizei in einer unübersichtlichen Linkskurve zum Überholen der beiden vor ihm fahrenden Autos an. Als er das erste Fahrzeug überholt hatte, kam ihm eine 57-jährige Frau mit ihrem Auto entgegen, welche in Richtung Auerbach fuhr. Beide Wagen wichen noch jeweils nach rechts aus, sodass ein Frontalzusammenstoß vermieden werden konnte, dennoch kam es zu einer massiven Streifkollision und die Fahrzeuge wurden nach rechts und links von der Fahrbahn geschleudert.

Beide Unfallbeteiligten wurden nur leicht verletzt und kamen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Die beiden Autofahrer, die der Unfallverursacher überholen wollte, wurden nicht in den Verkehrsunfall involviert und sind Zeugen des Geschehens. Die Feuerwehren aus Auerbach, Horgau und Horgauergreut waren mit circa 30 Einsatzkräften vor Ort und übernahmen unter anderem die Verkehrsregelung und Reinigung der Straße. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der Gesamtschaden beträgt circa 20.000 Euro. Den 20-Jährigen erwarten nun Anzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung. (lig)